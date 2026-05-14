NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लेते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. गिरफ्तार आरोपियों में जयपुर, गुरुग्राम और महाराष्ट्र के नासिक से पकड़े गए लोग शामिल हैं. आरोपियों के नाम शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव बताए गए हैं. नासिक से गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाने की तैयारी है. जांच में महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक महिला पर छात्रों और आरोपियों के बीच संपर्क कराने का आरोप है. एजेंसियों को व्हाट्सएप कॉल और चैट रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिनसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.