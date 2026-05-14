ETV Bharat / Videos

NEET पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन…जयपुर से महाराष्ट्र तक 5 गिरफ्तार - NEET UG 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
NEET पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लेते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. गिरफ्तार आरोपियों में जयपुर, गुरुग्राम और महाराष्ट्र के नासिक से पकड़े गए लोग शामिल हैं. आरोपियों के नाम शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव बताए गए हैं. नासिक से गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाने की तैयारी है. जांच में महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक महिला पर छात्रों और आरोपियों के बीच संपर्क कराने का आरोप है. एजेंसियों को व्हाट्सएप कॉल और चैट रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिनसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लेते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. गिरफ्तार आरोपियों में जयपुर, गुरुग्राम और महाराष्ट्र के नासिक से पकड़े गए लोग शामिल हैं. आरोपियों के नाम शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव बताए गए हैं. नासिक से गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाने की तैयारी है. जांच में महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक महिला पर छात्रों और आरोपियों के बीच संपर्क कराने का आरोप है. एजेंसियों को व्हाट्सएप कॉल और चैट रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिनसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAPER LEAK
CBI NTA
JAIPUR ARRESTS
EXAM SCAM
NEET UG 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

BJP allegations against Rahul Gandhi foreign trips

54 विदेश यात्राएं, 60 करोड़ खर्च? राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला

May 14, 2026 at 3:29 PM IST
Supreme Court remarks on Hinduism in Sabarimala case

'हिंदू धर्म एक जीवनशैली' : सबरीमला सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

May 13, 2026 at 9:00 PM IST
PM Modi reduces convoy size for fuel conservation

PM मोदी के बाद अमित शाह ने भी घटाया काफिला…मितव्ययिता और ईंधन बचत का बड़ा संदेश

May 13, 2026 at 8:54 PM IST
How Keir Starmer can be removed as UK Prime Minister

स्थानीय चुनाव में हार के बाद घिरे स्टार्मर… क्या जा सकती है ब्रिटेन के PM की कुर्सी?

May 13, 2026 at 8:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.