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NEET UG 2026 कल: 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, मात्र 1.3 लाख सीटें - NEET UG 2026 TOMORROW

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NEET UG 2026 कल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 11:00 PM IST

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NEET UG 2026 में 22 लाख से अधिक छात्र मेडिकल करियर के सपने के साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जबकि देश में केवल लगभग 1.30 लाख MBBS सीटें उपलब्ध हैं. परीक्षा 500 से ज्यादा शहरों में ऑफलाइन मोड में होगी. प्रतियोगिता बेहद कड़ी है, जहां हर सीट पर औसतन 17 उम्मीदवार हैं. परीक्षा में 180 प्रश्न 3 घंटे में हल करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी लागू है. OMR शीट में छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है. इस बार 58% महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी खास रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि समय प्रबंधन, सटीकता और मानसिक संतुलन पर निर्भर करेगी.

NEET UG 2026 में 22 लाख से अधिक छात्र मेडिकल करियर के सपने के साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जबकि देश में केवल लगभग 1.30 लाख MBBS सीटें उपलब्ध हैं. परीक्षा 500 से ज्यादा शहरों में ऑफलाइन मोड में होगी. प्रतियोगिता बेहद कड़ी है, जहां हर सीट पर औसतन 17 उम्मीदवार हैं. परीक्षा में 180 प्रश्न 3 घंटे में हल करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी लागू है. OMR शीट में छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है. इस बार 58% महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी खास रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि समय प्रबंधन, सटीकता और मानसिक संतुलन पर निर्भर करेगी.

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