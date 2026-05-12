NEET-UG 2026 रद्द... पेपर लीक के आरोपों पर CBI जांच... लाखों छात्र परेशान - NEET UG 2026 CANCELLED
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Published : May 12, 2026 at 5:30 PM IST
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 अब पूरी तरह रद्द कर दी गई है. सरकार ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं और लाखों छात्रों के भविष्य पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं.
3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET-UG परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने कैंसिल कर दिया है. NTA का कहना है कि कथित ‘गेस पेपर’ लीक और कई संदिग्ध इनपुट्स मिलने के बाद ये फैसला लिया गया. एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों और लॉ एनफोर्समेंट की जांच में ऐसे संकेत मिले कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल हो गया था.
NTA ने बयान जारी कर कहा कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा कायम रखने के लिए परीक्षा रद्द की जा रही है. अब NEET-UG दोबारा आयोजित होगी… जिसकी नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी. साथ ही एडमिट कार्ड भी फिर से जारी किए जाएंगे.
सरकार ने इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी है. NTA ने कहा है कि जांच एजेंसी को हर जरूरी रिकॉर्ड और तकनीकी मदद दी जाएगी. बताया जा रहा है कि परीक्षा से जुड़े कुछ इनपुट्स 7 मई की शाम को मिले थे, जिन्हें अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया गया था.
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 अब पूरी तरह रद्द कर दी गई है. सरकार ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं और लाखों छात्रों के भविष्य पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं.
3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET-UG परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने कैंसिल कर दिया है. NTA का कहना है कि कथित ‘गेस पेपर’ लीक और कई संदिग्ध इनपुट्स मिलने के बाद ये फैसला लिया गया. एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों और लॉ एनफोर्समेंट की जांच में ऐसे संकेत मिले कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल हो गया था.
NTA ने बयान जारी कर कहा कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा कायम रखने के लिए परीक्षा रद्द की जा रही है. अब NEET-UG दोबारा आयोजित होगी… जिसकी नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी. साथ ही एडमिट कार्ड भी फिर से जारी किए जाएंगे.
सरकार ने इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी है. NTA ने कहा है कि जांच एजेंसी को हर जरूरी रिकॉर्ड और तकनीकी मदद दी जाएगी. बताया जा रहा है कि परीक्षा से जुड़े कुछ इनपुट्स 7 मई की शाम को मिले थे, जिन्हें अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया गया था.