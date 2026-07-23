देश की राजधानी दिल्ली में NEET पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन उग्र हो गया है. बुधवार रात जंतर-मंतर के पास टॉल्स्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पथराव के चलते दो एसीपी गंभीर रूप से घायल हो गए. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. सुरक्षा कारणों के चलते गुरुवार को दिल्ली मेट्रो के 16 प्रमुख स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (X) पर पोस्ट कर बड़ा ऐलान किया है. पीएम ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए देश में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट के लिए वीडियो देखें.