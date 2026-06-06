NEET-2026 पेपर लीक और CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में कथित गड़बड़ियों के विरोध में शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया. व्यंग्यात्मक डिजिटल समूह ‘कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद’ (CJP) के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई गई. प्रदर्शनकारियों ने ‘लीक इन इंडिया’ और ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो’ जैसे नारे लगाए. संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके भी इस आंदोलन में शामिल हुए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में खामियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे.