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नेपाल में NDRF की टीम: बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, भारत ने भेजी 37.5 टन राहत सामग्री

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नेपाल में NDRF की टीम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 3:20 PM IST

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नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में 133 भारतीय नागरिकों के भी लापता होने की खबर है. इनमें कैलाश मानसरोवर के लिए कोलकाता से निकला 32 लोगों का ग्रुप, तमिलनाडु के 37 पर्यटक और ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य भी शामिल है. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी अपनी टीम के साथ वहां फंसे हुए हैं. उन्होंने एक वीडियो जारी कर खुद के सुरक्षित होने का दावा किया है. लापता लोगों की खोज के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. फंसे लोगों के बचाव और राहत के लिए अभियान तेज कर दिया गया है. नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों में खाने-पीने की जरूरी चीजें, टेंट और दवाइयाँ जैसी चीजें पहुंचा दी है. वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने NDRF की टीमों को नेपाल भेजा है. विदेश मंत्रालय ने मुश्किल के वक्त में नेपाल को हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है. इसी बीच भारत ने मदद की दूसरी खेप नेपाल भेजी है. एयरफोर्स की फ्लाइट के जरिए 37.5 टन राहत और बचाव का सामान, खाने-पीने की चीजें और दवाईयां भेजी गई हैं.  

नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में 133 भारतीय नागरिकों के भी लापता होने की खबर है. इनमें कैलाश मानसरोवर के लिए कोलकाता से निकला 32 लोगों का ग्रुप, तमिलनाडु के 37 पर्यटक और ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य भी शामिल है. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी अपनी टीम के साथ वहां फंसे हुए हैं. उन्होंने एक वीडियो जारी कर खुद के सुरक्षित होने का दावा किया है. लापता लोगों की खोज के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. फंसे लोगों के बचाव और राहत के लिए अभियान तेज कर दिया गया है. नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों में खाने-पीने की जरूरी चीजें, टेंट और दवाइयाँ जैसी चीजें पहुंचा दी है. वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने NDRF की टीमों को नेपाल भेजा है. विदेश मंत्रालय ने मुश्किल के वक्त में नेपाल को हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है. इसी बीच भारत ने मदद की दूसरी खेप नेपाल भेजी है. एयरफोर्स की फ्लाइट के जरिए 37.5 टन राहत और बचाव का सामान, खाने-पीने की चीजें और दवाईयां भेजी गई हैं.  

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