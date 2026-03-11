पश्चिम एशिया संकट के बीच सक्रिय भारत: जयशंकर ने ईरान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया से की अहम बातचीत - WEST ASIA CRISIS
Published : March 11, 2026 at 3:20 PM IST
मिडिल ईस्ट में युद्ध, तेल की कीमतों में उछाल और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं. लेकिन इसी बीच भारत भी चुप नहीं बैठा है. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दुनिया के बड़े देशों से बात कर रहे हैं. इस संकट के बीच भारत अपनी कूटनीतिक भूमिका मजबूत करने में जुट गया है?. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची से फोन पर बातचीत की. इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात और ताजा घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की. जयशंकर ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बताया कि आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अराकची के साथ चल रहे संघर्ष के ताजा घटनाक्रमों पर विस्तृत बातचीत हुई. हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए.अभी ये पता नहीं चला है कि 4 मार्च को श्रीलंका के पास अमेरिका द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबोने की घटना जयशंकर और अराकची के बीच बातचीत में हुई थी या नहीं.मुजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की घोषणा के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह पहली टेलीफोनिक बातचीत थी.
