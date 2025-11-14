Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

NDA की बिहार में बंपर जीत, पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न, पीएम मोदी ने कहा- लोगों ने विकास और समृद्धि के लिए दिया वोट - NDA JEET JASHN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 10:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली. दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. जमकर पटाखे फोड़े. एक दूसरे को जीत का लड्डू खिलाया. ढोल की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके. पीएम मोदी ने इस जीत को सुशासन, विकास और नौजवानों की जीत बताया.

बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि जनता ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के दावों को खारिज कर दिया. उपेंद्र कुशवाहा बोले कि मोदी-नीतीश ने मिलकर  'लालटेन' बुझाई है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले दिन से स्पष्ट था कि राज्य में भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं बनेगी. बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है

अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने जीत की खुशी को गीत के माध्यम से व्यक्त किया

इधर हार के बाद महागठबंधन में मायूसी है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा. दिग्विजय सिंह ने एनडीए की जीत को मैन्यूपुलेटेड बताया. सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है. वो प. बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा. क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल नहीं खेलने देंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली. दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. जमकर पटाखे फोड़े. एक दूसरे को जीत का लड्डू खिलाया. ढोल की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके. पीएम मोदी ने इस जीत को सुशासन, विकास और नौजवानों की जीत बताया.

बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि जनता ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के दावों को खारिज कर दिया. उपेंद्र कुशवाहा बोले कि मोदी-नीतीश ने मिलकर  'लालटेन' बुझाई है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले दिन से स्पष्ट था कि राज्य में भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं बनेगी. बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है

अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने जीत की खुशी को गीत के माध्यम से व्यक्त किया

इधर हार के बाद महागठबंधन में मायूसी है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा. दिग्विजय सिंह ने एनडीए की जीत को मैन्यूपुलेटेड बताया. सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है. वो प. बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा. क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल नहीं खेलने देंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

NDA WINS BIHAR
NDA HUGE VICTORY
NDA WIN CELEBRATIONS
NDA JEET JASHN
NDA JEET JASHN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बिहार की महिलाओं ने लिखी नीतीश की जीत की पटकथा

बिहार में NDA की जीत और महागठबंधन की हार की वजह, बिहार की महिलाओं ने लिखी नीतीश की जीत की पटकथा

November 14, 2025 at 11:13 PM IST
बिहार चुनाव रिजल्ट

बिहार चुनाव रिजल्ट: तेज प्रताप, खेसारी लाल हारे, मैथिली ठाकुर, अनंत सिंह जीते, VIP सीटों का क्या रहा हाल ?

November 14, 2025 at 10:38 PM IST
बिहार चुनाव के नतीजे पर एक्सपर्ट की राय

बिहार चुनाव में NDA को क्यों मिली एकतरफा जीत? कहां पिछड़ गया महागठबंधन? नतीजे पर जानिए एक्सपर्ट की राय

November 14, 2025 at 5:06 PM IST
bihar assembly election 2025 result

'डबल इंजन की सरकार होती है तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं': बिहार चुनाव परिणाम पर बोले, बीजेपी महासचिव

November 14, 2025 at 3:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.