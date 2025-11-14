बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली. दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. जमकर पटाखे फोड़े. एक दूसरे को जीत का लड्डू खिलाया. ढोल की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके. पीएम मोदी ने इस जीत को सुशासन, विकास और नौजवानों की जीत बताया.

बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि जनता ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के दावों को खारिज कर दिया. उपेंद्र कुशवाहा बोले कि मोदी-नीतीश ने मिलकर 'लालटेन' बुझाई है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले दिन से स्पष्ट था कि राज्य में भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं बनेगी. बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है

अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने जीत की खुशी को गीत के माध्यम से व्यक्त किया

इधर हार के बाद महागठबंधन में मायूसी है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा. दिग्विजय सिंह ने एनडीए की जीत को मैन्यूपुलेटेड बताया. सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है. वो प. बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा. क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल नहीं खेलने देंगे.