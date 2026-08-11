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संसद में गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च: BJP ने प्रियंका से पूछा- राहुल कब जाएंगे झारखंड? - PRIYANKA GANDHI

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गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 6:50 PM IST

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संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों ने आज पार्लियामेंट मार्च निकाला. इस दौरान वक्त ऐसा भी आया जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी हो गई. बीजेपी सांसद मुकेश दलाल और केरलम के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का आमना-सामना हुआ. जब प्रियंका संसद भवन जा रही थीं तब मुकेश दलाल 'राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगा रहे थे. उनके हाथों में 'झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता पर राहुल गांधी जवाब दो' के पोस्टर भी थे. इसी दौरान बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा कि राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के बच्चों से मिले हैं और बातचीत भी की है. इतना कहकर वो आगे बढ़ गईं.

संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है. 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में एक भी दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है. विपक्ष लगातार संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी और हंगामा कर रहा है. छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग करता रहा. अब सरकार ने इस मुद्दे पर बहस का प्रस्ताव दिया है और गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे. सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और देश से धोखेबाजी का आरोप लगा दिया. 

संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों ने आज पार्लियामेंट मार्च निकाला. इस दौरान वक्त ऐसा भी आया जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी हो गई. बीजेपी सांसद मुकेश दलाल और केरलम के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का आमना-सामना हुआ. जब प्रियंका संसद भवन जा रही थीं तब मुकेश दलाल 'राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगा रहे थे. उनके हाथों में 'झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता पर राहुल गांधी जवाब दो' के पोस्टर भी थे. इसी दौरान बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा कि राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के बच्चों से मिले हैं और बातचीत भी की है. इतना कहकर वो आगे बढ़ गईं.

संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है. 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में एक भी दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है. विपक्ष लगातार संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी और हंगामा कर रहा है. छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग करता रहा. अब सरकार ने इस मुद्दे पर बहस का प्रस्ताव दिया है और गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे. सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और देश से धोखेबाजी का आरोप लगा दिया. 

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