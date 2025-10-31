बिहार चुनाव 2025 के लिए एनडीए का मेनिफेस्टो जारी, नीतीश कुमार ने खोली वादों की पोटली - BIHAR ELECTION 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 31, 2025 at 10:09 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रचंड प्रचार अभियान के बीच आज एनडीए अपना मेनिफेस्टो यानी घोषणापत्र जारी करने जा रहा है. अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा वक्त नहीं बचा है. 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होना है. विधानसभा चुनाव को लेकर 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने पटना में अपना साझा घोषणा पत्र, 'तेजस्वी प्रण पत्र', जारी कर दिया था. इसमें हर घर को सरकारी नौकरी, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे बड़े वादे किए गए हैं. यह घोषणा-पत्र राजद और कांग्रेस समेत सभी घटक दलों के नेताओं ने मिलकर जारी किया, जिसमें मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 'प्रण' शामिल है. उम्मीद की जा रही है कि एनडीए का घोषणापत्र में तेजस्वी प्रण का हर काट मौजूद रहेगा.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रचंड प्रचार अभियान के बीच आज एनडीए अपना मेनिफेस्टो यानी घोषणापत्र जारी करने जा रहा है. अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा वक्त नहीं बचा है. 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होना है. विधानसभा चुनाव को लेकर 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने पटना में अपना साझा घोषणा पत्र, 'तेजस्वी प्रण पत्र', जारी कर दिया था. इसमें हर घर को सरकारी नौकरी, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे बड़े वादे किए गए हैं. यह घोषणा-पत्र राजद और कांग्रेस समेत सभी घटक दलों के नेताओं ने मिलकर जारी किया, जिसमें मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 'प्रण' शामिल है. उम्मीद की जा रही है कि एनडीए का घोषणापत्र में तेजस्वी प्रण का हर काट मौजूद रहेगा.