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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद NDA का 'मंगल मिलन'; PM मोदी-शाह ने संसद सत्र के लिए बनाया बड़ा प्लान! - NDA MEETING

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NDA Mangal Milan meeting in parliamen (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 4:06 PM IST

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संसद के मानसून सत्र और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और राजनाथ सिंह समेत तमाम एनडीए सांसदों ने संसद लाइब्रेरी भवन में आयोजित 'मंगल मिलन' बैठक में हिस्सा लिया.

यह महज एक बैठक नहीं, बल्कि संसद में विपक्ष के हमलों का सामना करने का रणनीतिक मंच है. एक तरफ विपक्ष छात्र आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार एंटी-चीटिंग कानून, इनकम टैक्स संशोधन और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने जैसे कई अहम बिल पेश करने जा रही है. संसद के भीतर होने वाले इस महासंग्राम से पहले NDA की क्या रणनीति है? पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

संसद के मानसून सत्र और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और राजनाथ सिंह समेत तमाम एनडीए सांसदों ने संसद लाइब्रेरी भवन में आयोजित 'मंगल मिलन' बैठक में हिस्सा लिया.

यह महज एक बैठक नहीं, बल्कि संसद में विपक्ष के हमलों का सामना करने का रणनीतिक मंच है. एक तरफ विपक्ष छात्र आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार एंटी-चीटिंग कानून, इनकम टैक्स संशोधन और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने जैसे कई अहम बिल पेश करने जा रही है. संसद के भीतर होने वाले इस महासंग्राम से पहले NDA की क्या रणनीति है? पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

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