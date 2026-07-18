संसद के मानसून सत्र में सरकार को सदन के बाहर और सदन के अंदर घेरने की पूरी तैयारी हो गई है. एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कई विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं. हालांकि उन्हें अभी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है. पार्टी अब रामलीला मैदान पर धरना देने पर विचार कर रही है.

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए पार्टी मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है. अगर जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्हें इजाजत नहीं मिलती है, तो कोई दूसरा प्लान बनाएंगे.

उधर, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के धरना प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार कर दिया है. महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर वो सिर्फ राज्य के दर्जे पर ध्यान केंद्रित करेंगी तो अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग कमजोर पड़ जाएगी.