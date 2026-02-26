ETV Bharat / Videos

बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए 10 लाख के इनामी नक्सली - BIJAPUR NAXALI ENCOUNTER

बीजापुर में मुठभेड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 10:45 PM IST

1 Min Read
बीजापुर के जांगला थाना इलाके के जैगुर–डोडुम इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी कैडर मारे गए. इन्द्रावती नदी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर 25 फरवरी की शाम DRG, बस्तर फाइटर्स, STF, CRPF और CoBRA की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. अभियान के दौरान 26 फरवरी की सुबह लगभग 6 बजे से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही. फायरिंग थमने के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ स्थल से वर्दीधारी 2 माओवादी कैडरों के शव बरामद हुए. प्रारंभिक पहचान के अनुसार मृत माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य हिचामी मडडा और मनकी पोड़ियम है, जिन पर पुलिस ने पांच–पांच लाख का इनाम घोषित था. मुठभेड़ स्थल से 1- SLR राइफल, 1 - INSAS राइफल, 1- 12 बोर बंदूक, हैंड ग्रेनेड, देशी ग्रेनेड, डेटोनेटर, विस्फोटक सामग्री, दवाइयां और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई. पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने कहा, जिले में सुरक्षा बल आम जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आसपास के क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

BIJAPUR ENCOUNTER
NAXALI ENCOUNTER
CHATTISGARGH BIJAPUR
बीजापुर में मुठभेड़
BIJAPUR NAXALI ENCOUNTER

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

