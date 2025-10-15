देश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. नक्सली आंदोलन के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ ​​सोनू ने हथियार डाल दिए हैं. कभी खूंखार नक्सली के रूप में जाने वाले भूपति ने गढ़चिरौली में अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया. सीएम फडणवीस ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का समाज की मुख्यधारा में आने के लिए स्वागत किया. भूपति नक्सल आंदोलन का थिंक टैंक माना जाता था। भूपति तेलंगाना के पेद्दापल्ली का रहने वाला है. उसने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट कर रखी है. 80 के दशक में वह पीपुल्स वॉर ग्रुप में शामिल हुआ था. भूपति का भाई किशनजी भी बड़ा नक्सली नेता था, जो 2011 में पश्चिम बंगाल में एनकाउंटर के दौरान मारा गया. भाई की मौत के बाद भूपति का नक्सल आंदोलन और भी उग्र हो गया.