नक्सलवाद को लेकर आज संसद में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई. दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार-पलटवार किया है. गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया कि बस्तर से नक्सलवाद करीब-करीब खत्म हो गया है. इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि देश नक्सलवाद से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि इस समस्या में कमी आई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर नक्सल समर्थक पार्टियों से गठजोड़ का आरोप लगाया. वहीं, गृह मंत्री ने सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है.. और उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी जो हिंसा में विश्वास करते हैं.

नक्सलवाद पर संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह ने इस बात को खारिज कर दिया कि गरीबी और अन्याय नक्सलवाद की वजह है. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा है तो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है.