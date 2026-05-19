बॉलीवुड के दमदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी 52 साल के हो गए हैं. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढाना से निकलकर भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में जगह बनाना उनके संघर्ष और प्रतिभा की मिसाल है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखने के बाद उन्होंने मुंबई में लंबे समय तक छोटी भूमिकाएं निभाईं. “पीपली लाइव”, “गैंग्स ऑफ वासेपुर”, “कहानी”, “मांझी”, “मंटो” और “सेक्रेड गेम्स” जैसी फिल्मों और वेब सीरीज ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. अपनी यथार्थवादी अभिनय शैली और किरदारों में पूरी तरह ढल जाने की क्षमता के लिए मशहूर नवाजुद्दीन ने बॉलीवुड में पारंपरिक हीरो की छवि को बदल दिया। आज वे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रेरणादायक और बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं.