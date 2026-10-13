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नवरात्रों में हिमाचल के शक्तिपीठों में आस्था का अद्भुत नजारा, श्री नैना देवी में उमड़े श्रद्धालु

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श्री नैना देवी में उमड़े श्रद्धालु (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 11:01 PM IST

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हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. माता जी के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की.

नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधिवत पूजा-अर्चना की गई. मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आया. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास की ओर से सुरक्षा तथा दर्शन व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. मंदिर में श्रद्धालुओं को कतारों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से माता जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े.

ये भी पढ़ें: आस्था और इतिहास का केंद्र है हिमाचल का ये मंदिर, बुशहर राजपरिवार से है गहरा नाता

हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. माता जी के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की.

नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधिवत पूजा-अर्चना की गई. मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आया. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास की ओर से सुरक्षा तथा दर्शन व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. मंदिर में श्रद्धालुओं को कतारों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से माता जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े.

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शक्तिपीठ श्री नैना देवी
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