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नवीन पटनायक का बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना, बोले-उन्हें मेंटल डॉक्टर की जरुरत - NAVEEN CONDEMNS BJP MPS REMARKS

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नवीन पटनायक का बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 9:10 PM IST

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बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने "कांग्रेस के काले अध्याय" का जिक्र करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बीजू पटनायक का जिक्र किया और दावा किया कि बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच "लिंक" का काम किया. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों, खासकर ओडिशा में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं हैं. बीजू जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को भाजपा सांसद की उनके पिता बीजू पटनायक, जो खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "बेईमान" बताया. उन्होंने अपने घर नवीन निवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, "बीजू बाबू के बारे में कही गई अजीब बातें सुनकर मैं हैरान हूं." उन्होंने कहा कि दुबे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के चीन युद्ध के दौरान रणनीति में मदद के लिए बीजू पटनायक को दिल्ली में अपने बगल में एक ऑफिस दिया था. उस समय को याद करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि वह लगभग 13 साल के थे और उन्हें याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू पटनायक कितने गुस्से में थे और उन्होंने इसका मुकाबला करने में कितना योगदान दिया था. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सांसद दुबे को ऐसी बेतुकी बातें करने के लिए किसी मेंटल डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है."

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने "कांग्रेस के काले अध्याय" का जिक्र करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बीजू पटनायक का जिक्र किया और दावा किया कि बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच "लिंक" का काम किया. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों, खासकर ओडिशा में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं हैं. बीजू जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को भाजपा सांसद की उनके पिता बीजू पटनायक, जो खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "बेईमान" बताया. उन्होंने अपने घर नवीन निवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, "बीजू बाबू के बारे में कही गई अजीब बातें सुनकर मैं हैरान हूं." उन्होंने कहा कि दुबे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के चीन युद्ध के दौरान रणनीति में मदद के लिए बीजू पटनायक को दिल्ली में अपने बगल में एक ऑफिस दिया था. उस समय को याद करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि वह लगभग 13 साल के थे और उन्हें याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू पटनायक कितने गुस्से में थे और उन्होंने इसका मुकाबला करने में कितना योगदान दिया था. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सांसद दुबे को ऐसी बेतुकी बातें करने के लिए किसी मेंटल डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है."

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