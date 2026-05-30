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नौतपा ने बढ़ाई चिंता: क्या जलवायु परिवर्तन से और खतरनाक हो रही है देश की गर्मी? - HEATWAVE CLIMATE CHANGE

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Extreme heatwave conditions during Nautapa (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 5:32 PM IST

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देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच नौतपा एक बार फिर अत्यधिक तापमान और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता का विषय बन गया है. पारंपरिक मान्यता के अनुसार नौतपा वर्ष के सबसे गर्म नौ दिनों का दौर माना जाता है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह केवल नौ दिनों तक सीमित नहीं रहा. बढ़ते शहरीकरण, कंक्रीट के विस्तार, पेड़ों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है. विशेषज्ञों के अनुसार हीट स्ट्रेस का सबसे अधिक खतरा दिहाड़ी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स, सफाईकर्मियों और अन्य बाहरी काम करने वाले लोगों पर होता है. उनका मानना है कि शहरों में हरियाली बढ़ाने, प्राकृतिक वायु मार्गों को सुरक्षित रखने और प्रभावी हीट एक्शन प्लान लागू करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में गर्मियां और अधिक लंबी व तीव्र हो सकती हैं.

देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच नौतपा एक बार फिर अत्यधिक तापमान और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता का विषय बन गया है. पारंपरिक मान्यता के अनुसार नौतपा वर्ष के सबसे गर्म नौ दिनों का दौर माना जाता है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह केवल नौ दिनों तक सीमित नहीं रहा. बढ़ते शहरीकरण, कंक्रीट के विस्तार, पेड़ों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है. विशेषज्ञों के अनुसार हीट स्ट्रेस का सबसे अधिक खतरा दिहाड़ी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स, सफाईकर्मियों और अन्य बाहरी काम करने वाले लोगों पर होता है. उनका मानना है कि शहरों में हरियाली बढ़ाने, प्राकृतिक वायु मार्गों को सुरक्षित रखने और प्रभावी हीट एक्शन प्लान लागू करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में गर्मियां और अधिक लंबी व तीव्र हो सकती हैं.

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