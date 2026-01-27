नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज मंगलवार को सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. काले बादलों ने आसमान को घेरा और फिर शुरू हुआ भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर. देखते ही देखते सड़कों और घरों की छतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई. दोपहर में जहाँ हल्की बारिश हुई वहीं शाम होते-होते तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि होने लगी. लोग जहां थे वही ठहर गए. नोएडा मे बारिश ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है. तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं. कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट्स जलानी पड़ीं. इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जहां एक तरफ ठंड को दोबारा बुला लिया है, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. खेतों में खड़ी फसलों को ओलों से भारी नुकसान होने की आशंका है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है.