ETV Bharat / Videos

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, नोएडा में भारी बारिश के साथ गिरे ओले - HEAVY RAIN WIHT HAILSTONES IN NOIDA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 7:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज मंगलवार को सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. काले बादलों ने आसमान को घेरा और फिर शुरू हुआ भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर. देखते ही देखते सड़कों और घरों की छतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई. दोपहर में जहाँ हल्की बारिश हुई वहीं शाम होते-होते तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि होने लगी. लोग जहां थे वही ठहर गए. नोएडा मे बारिश ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है. तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं. कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट्स जलानी पड़ीं. इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जहां एक तरफ ठंड को दोबारा बुला लिया है, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. खेतों में खड़ी फसलों को ओलों से भारी नुकसान होने की आशंका है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज मंगलवार को सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. काले बादलों ने आसमान को घेरा और फिर शुरू हुआ भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर. देखते ही देखते सड़कों और घरों की छतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई. दोपहर में जहाँ हल्की बारिश हुई वहीं शाम होते-होते तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि होने लगी. लोग जहां थे वही ठहर गए. नोएडा मे बारिश ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है. तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं. कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट्स जलानी पड़ीं. इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जहां एक तरफ ठंड को दोबारा बुला लिया है, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. खेतों में खड़ी फसलों को ओलों से भारी नुकसान होने की आशंका है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN NOIDA
WEATHER UPDATE IN NOIDA
NOIDA WEATHER UPDATES
SHARP DROP IN TEMPERATURE IN NOIDA
HEAVY RAIN WIHT HAILSTONES IN NOIDA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दक्षिणी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की धूम

दिल्ली में बच्चों और महिलाओं ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस

January 26, 2026 at 8:54 PM IST
छात्रों की प्रस्तुति के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर

गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली छत्रसाल स्टेडियम में छात्रों ने प्रस्तुति से बांधा समां, CM रेखा गुप्ता हुईं गदगद

January 25, 2026 at 7:46 PM IST
शर्मा कॉलोनी में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव

किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में घर बने झील, हालात बद से बदतर; लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर

January 21, 2026 at 9:00 PM IST
ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी को स्टंटबाजी पड़ी महंगी

ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी की स्टंटबाजी के वीडियो पर एक्शन, आरोपी गिरफ्तार

January 21, 2026 at 3:45 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.