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नेपाल में महाविनाश की वजह: भूकंप या ग्लेशियर?

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नेपाल में महाविनाश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 9:46 PM IST

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26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई. शुरुआत में कहा गया कि इलाके में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप से ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूट गया. लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इस थ्योरी को खारिज करते हुए इसे एक बड़ा एवलांच और चट्टान खिसकने की घटना बताया तो आखिर उस दिन पहाड़ों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने जलप्रलय ला दिया?

लगातार बारिश और बर्फ पिघलने से मिट्टी व चट्टानों की पकड़ कमजोर हो चुकी थी. नेपाल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा से 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व रसुवागढ़ी के पास भारी मात्रा में बर्फ और चट्टानी मलबा भोटे कोशी की सहायक नदी 'लैंडे खोला' में समा गया. नदी में अचानक आई इस बाढ़ ने भारी गाद और बड़े-बड़े पत्थरों के साथ नीचे की बस्तियों पर कहर बरपा दिया.  

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की जांच बताती है कि इस विनाश का असली केंद्र तिब्बत के पहाड़ थे. 'द इंडियन अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर' ने 26 अगस्त की सुबह ठीक 8 बजकर 22 मिनट पर रसुवा क्षेत्र में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे 4.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। माना जा रहा है कि इसी झटके से तिब्बत का 'जिर्क ग्लेशियर' टूटकर ध्वस्त हो गया। इस विशाल एवलांच के मलबे ने नदी का प्राकृतिक बहाव रोक दिया और जब यह रुकावट टूटी, तो त्रिशूली नदी घाटी में पानी, कीचड़ और मलबे का सैलाब फैल गया.  

सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' यानी GLOF की घटना थी। नेपाल 2024 में भी ऐसी आपदा झेल चुका है.

26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई. शुरुआत में कहा गया कि इलाके में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप से ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूट गया. लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इस थ्योरी को खारिज करते हुए इसे एक बड़ा एवलांच और चट्टान खिसकने की घटना बताया तो आखिर उस दिन पहाड़ों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने जलप्रलय ला दिया?

लगातार बारिश और बर्फ पिघलने से मिट्टी व चट्टानों की पकड़ कमजोर हो चुकी थी. नेपाल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा से 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व रसुवागढ़ी के पास भारी मात्रा में बर्फ और चट्टानी मलबा भोटे कोशी की सहायक नदी 'लैंडे खोला' में समा गया. नदी में अचानक आई इस बाढ़ ने भारी गाद और बड़े-बड़े पत्थरों के साथ नीचे की बस्तियों पर कहर बरपा दिया.  

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की जांच बताती है कि इस विनाश का असली केंद्र तिब्बत के पहाड़ थे. 'द इंडियन अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर' ने 26 अगस्त की सुबह ठीक 8 बजकर 22 मिनट पर रसुवा क्षेत्र में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे 4.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। माना जा रहा है कि इसी झटके से तिब्बत का 'जिर्क ग्लेशियर' टूटकर ध्वस्त हो गया। इस विशाल एवलांच के मलबे ने नदी का प्राकृतिक बहाव रोक दिया और जब यह रुकावट टूटी, तो त्रिशूली नदी घाटी में पानी, कीचड़ और मलबे का सैलाब फैल गया.  

सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' यानी GLOF की घटना थी। नेपाल 2024 में भी ऐसी आपदा झेल चुका है.

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