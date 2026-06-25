ईरान पर हमले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को NOTO से बड़ा समर्थन मिला है. NATO के महासचिव मार्क रुटे ने ट्रंप की जमकर तारीफ की और ट्रंप के काम को दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया. मार्क रुटे ने कहा कि ईरान को लेकर आप जो काम कर रहे हैं, वह कितना अहम है. यह मुख्य रूप से उस न्यूक्लियर क्षमता के बारे में है जिसे ईरान हासिल करने ही वाला था. यह उस इलाके के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा होता.

ट्रंप ने मार्क रुट के साथ वाशिंगटन में बैठक की, जिसमें रुटे ने ट्रंप की तारीफ की. मुश्किल हालात में अपना साथ देने के लिए ट्रंप ने मार्क रुट को धन्यवाद दिया.

ट्रंप के लिए मार्क रूटे का साथ बेहद अहम है. वो भी वैसे वक्त में जब अमेरिकी संसद ने ईरान के खिलाफ ट्रंप की युद्ध की शक्ति को सीमित करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया. मार्क रुटे ने ना सिर्फ ट्रंप का बचाव किया, बल्कि ईरान के खिलाफ युद्ध को विश्व की सुरक्षा के लिए जरूरी कर दिया है.