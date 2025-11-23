ETV Bharat / Videos

SIR क्या है? देशभर में SIR पर क्यों हो रहा बवाल?, आपके सारे सवालों का यहां है जवाब - NATIONWIDE COMMOTION ON SIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 7:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया SIR के खिलाफ लड़ाई एक बार फिर सड़कों से सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गई है. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी. ममता बनर्जी ने SIR को खतरनाक बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की. उधर, केरल सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर SIR को चुनौती दी है. इस पर सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.  

वहीं, देश के कई राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO की मौत की खबरों ने चिंता बढ़ा दी. एक तरफ SIR के खिलाफ तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ-साफ कह दिया है कि SIR की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा. 

चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR के दूसरे चरण की प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि SIR क्या है? चुनाव आयोग SIR कैसे और क्यों करवाता है? SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए किन-किन कागजातों की जरूरत होती है? साथ ही उन सभी सवालों के जवाब जो SIR को लेकर आपके मन में अक्सर उठते हैं.

वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया SIR के खिलाफ लड़ाई एक बार फिर सड़कों से सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गई है. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी. ममता बनर्जी ने SIR को खतरनाक बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की. उधर, केरल सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर SIR को चुनौती दी है. इस पर सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.  

वहीं, देश के कई राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO की मौत की खबरों ने चिंता बढ़ा दी. एक तरफ SIR के खिलाफ तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ-साफ कह दिया है कि SIR की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा. 

चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR के दूसरे चरण की प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि SIR क्या है? चुनाव आयोग SIR कैसे और क्यों करवाता है? SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए किन-किन कागजातों की जरूरत होती है? साथ ही उन सभी सवालों के जवाब जो SIR को लेकर आपके मन में अक्सर उठते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SIR पर देशभर में क्यों मचा बवाल
NATIONWIDE COMMOTION ON SIR
SIR पर क्या बोलीं ममता बनर्जी
SIR पर राहुल गांधी का विरोध
NATIONWIDE COMMOTION ON SIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Smriti Mandhana wedding postponed

स्मृति मंधाना की शादी टली, शुभ मुहूर्त से पहले पिता को आया हार्ट अटैक

November 23, 2025 at 11:05 PM IST
पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार

पंचतत्व में विलीन हुए विंग कमांडर नमांश स्याल, पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार, पत्नी अफशां ने नम आंखों से दी विदाई

November 23, 2025 at 10:54 PM IST
Madhubani art in Geeta Mahotsav

गीता महोत्सव में मधुबनी आर्ट की धूम, बिहार की सिद्धिता अपनी कला से जीत रही लोगों का दिल

November 23, 2025 at 10:52 PM IST
रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

सबरीमाला में भक्तों के लिए अन्नदानम का इंतजाम, रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

November 23, 2025 at 10:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.