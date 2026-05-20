ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में देशव्यापी हड़ताल…12 लाख मेडिकल स्टोर बंद रहने की संभावना - CHEMIST STRIKE
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Published : May 20, 2026 at 7:40 PM IST
देशभर के दवा विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों ने ऑनलाइन फार्मेसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दवाओं की बिक्री के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के नेतृत्व में हो रही इस हड़ताल के चलते 12 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहने की संभावना है. केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि कई ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी के दवाएं बेच रहे हैं, जिससे नकली दवाओं, गलत इस्तेमाल और बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री का खतरा बढ़ रहा है. फार्मासिस्टों ने दवाओं के गलत स्टोरेज और कोल्ड चेन नियमों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई है. हालांकि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत संचालित जनऔषधि केंद्र खुले रहेंगे.
देशभर के दवा विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों ने ऑनलाइन फार्मेसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दवाओं की बिक्री के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के नेतृत्व में हो रही इस हड़ताल के चलते 12 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहने की संभावना है. केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि कई ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी के दवाएं बेच रहे हैं, जिससे नकली दवाओं, गलत इस्तेमाल और बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री का खतरा बढ़ रहा है. फार्मासिस्टों ने दवाओं के गलत स्टोरेज और कोल्ड चेन नियमों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई है. हालांकि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत संचालित जनऔषधि केंद्र खुले रहेंगे.