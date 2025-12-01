ETV Bharat / Videos

नेशनल टी-20 क्रिकेट फॉर ब्लाइंड का आगाज, पांच राज्यों की टीमें ले रही हैं हिस्सा - NATIONAL T20 CRICKET FOR THE BLIND

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मध्यप्रदेश के जबलपुर की रानीताल स्टेडियम में सोमवार से नेशनल टी-20 क्रिकेट फॉर ब्लाइंड 2025-26 यानी नागेश क्रिकेट ट्रॉफी का आगाज हुआ, जिसे ब्लाइंड क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी के बराबर का दर्जा हासिल है. इसमें मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, हरियाणा और पुडुचेरी की टीमें हिस्सा ले रही हैं. ये प्रतियोगिता देश में 6 अलग-अलग जोन में हो रही है.  

प्रतियोगिता के पहले दिन ओडिशा की टीम की भिड़ंत मध्यप्रदेश की टीम हुई.. जिसमें उड़ीसा की टीम ने जीत हासिल की.. यहां क्रिकेट खेलने आए दिव्यांग खिलाड़ियों में जबर्दस्त उत्साह है.  

ब्लाइंड क्रिकेट टीम में कुल 12 सदस्य होते हैं.. और इन खिलाड़ियों की तीन कैटेगरी होती है. ब्लाइंड क्रिकेट की शुरुआत 1822 में आस्ट्रेलिया में हुई थी. इसके इंटरनेशनल चैंपियनशिप 1990 से चल रहे हैं.. जिसमें भारतीय टीम का दबदबा है. भारत की महिला टीम की तरह भारतीय महिलाओं की ब्लाइंड टीम ने भी इस बार वर्ल्ड कप जीता.. हालांकि इसकी चर्चा कम हुई. हैरानी की बात है कि सरकार की तरफ से भी ब्लाइंड टीम को कोई मदद नहीं मिलती है.. अगर इन्हें भी थोड़ी मदद मिल जाए तो ये भी इंडिया का नाम दुनिया में रौशन करेंगे 

मध्यप्रदेश के जबलपुर की रानीताल स्टेडियम में सोमवार से नेशनल टी-20 क्रिकेट फॉर ब्लाइंड 2025-26 यानी नागेश क्रिकेट ट्रॉफी का आगाज हुआ, जिसे ब्लाइंड क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी के बराबर का दर्जा हासिल है. इसमें मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, हरियाणा और पुडुचेरी की टीमें हिस्सा ले रही हैं. ये प्रतियोगिता देश में 6 अलग-अलग जोन में हो रही है.  

प्रतियोगिता के पहले दिन ओडिशा की टीम की भिड़ंत मध्यप्रदेश की टीम हुई.. जिसमें उड़ीसा की टीम ने जीत हासिल की.. यहां क्रिकेट खेलने आए दिव्यांग खिलाड़ियों में जबर्दस्त उत्साह है.  

ब्लाइंड क्रिकेट टीम में कुल 12 सदस्य होते हैं.. और इन खिलाड़ियों की तीन कैटेगरी होती है. ब्लाइंड क्रिकेट की शुरुआत 1822 में आस्ट्रेलिया में हुई थी. इसके इंटरनेशनल चैंपियनशिप 1990 से चल रहे हैं.. जिसमें भारतीय टीम का दबदबा है. भारत की महिला टीम की तरह भारतीय महिलाओं की ब्लाइंड टीम ने भी इस बार वर्ल्ड कप जीता.. हालांकि इसकी चर्चा कम हुई. हैरानी की बात है कि सरकार की तरफ से भी ब्लाइंड टीम को कोई मदद नहीं मिलती है.. अगर इन्हें भी थोड़ी मदद मिल जाए तो ये भी इंडिया का नाम दुनिया में रौशन करेंगे 

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL T20 CRICKET FOR THE BLIND
नेशनल टी 20 क्रिकेट फॉर ब्लाइंड
दिव्यांगों के लिए क्रिकेट
दिव्यांग क्रिकेट में अव्वल कौन
NATIONAL T20 CRICKET FOR THE BLIND

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

CBI देशभर में करेगी जांच

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम आदेश, CBI देशभर में डिजिटल अरेस्ट की करेगी जांच

December 1, 2025 at 11:08 PM IST
समुद्र में पकड़े गए 13 बांग्लादेशी मछुआरे

समुद्र में पकड़े गए 13 बांग्लादेशी मछुआरे, पुलिस ने सभी को कस्टडी में लिया

December 1, 2025 at 11:08 PM IST
Hitler era phone

हिटलर के ज़माने का फ़ोन, नाज़ी सेना करती थी इस्तेमाल, चंडीगढ़ में देखकर लोग हैरान

December 1, 2025 at 11:06 PM IST
Little chess player

नन्हे शतरंज खिलाड़ी ने किया कमाल, फिडे रैंकिंग में बनाई जगह

December 1, 2025 at 10:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.