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नई दिल्ली से नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन समिट LIVE - सीएम हेमंत सोरेन

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नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन समिट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 2:18 PM IST

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झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन किया है. यह आयोजन दो दिवसीय है. सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हो रहा है. इसमें देश विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं. इस आयोजन का उद्देश्य झारखंड की औद्योगिक क्षमता और राज्य में निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के सामने बेहतर तरीके से रखना. एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. समिट की शुरुआत आज 8 जुलाई को हुई है. 9 जुलाई को इसका समापन होगा.

 

 

झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन किया है. यह आयोजन दो दिवसीय है. सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हो रहा है. इसमें देश विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं. इस आयोजन का उद्देश्य झारखंड की औद्योगिक क्षमता और राज्य में निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के सामने बेहतर तरीके से रखना. एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. समिट की शुरुआत आज 8 जुलाई को हुई है. 9 जुलाई को इसका समापन होगा.

 

 

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