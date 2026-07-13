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कतर के पूर्व अमीर शेख हमद के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक, आज आधा झुका रहेगा तिरंगा - NATIONAL MOURNING IN INDIA

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कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में शोक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 5:40 PM IST

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कतर के पूर्व अमीर, शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के निधन पर भारत एक दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है. कतर के पूर्व अमीर के प्रति गहरे सम्मान और साझा दुख को दिखाते हुए आज राष्ट्रपति भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी की सबसे ऊंची इमारतों संसद भवन और संविधान सदन के ऊपर भी आज तिरंगा आधा झुका हुआ है.  

राजधानी के पावर के मेन कॉरिडोर में दिखाया गया गहरा सम्मान मशहूर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग में भी दिखता है. दिवंगत नेता को प्यार से फादर आमिर के नाम से भी जाना जाता था. उनका निधन 12 जुलाई को 74 साल की उम्र में हो गया. दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए कृषि भवन, रेल भवन, एयर फ़ोर्स बिल्डिंग और सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है. वहीं, नई दिल्ली स्थित कतर अम्बेसी पर भी शोक संदेश देखा गया.  

देश के दूसरे भागों में भी उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहा. कोलकाता हाईकोर्ट की बिल्डिंग, तमिलनाडु के तंजौर जिला कलेक्टेरिएट, मुंबई में मंत्रालय पर लगा तिरंगा भी आधा झुका रहा.

विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक दिन के शोक की घोषणा की और दिवंगत शासक के सम्मान में सभी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम को रोकने का एलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आगे की सोचने वाले एक स्टेट्समैन के रूप में याद किया, जिन्होंने कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनाया और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया.

कतर के पूर्व अमीर, शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के निधन पर भारत एक दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है. कतर के पूर्व अमीर के प्रति गहरे सम्मान और साझा दुख को दिखाते हुए आज राष्ट्रपति भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी की सबसे ऊंची इमारतों संसद भवन और संविधान सदन के ऊपर भी आज तिरंगा आधा झुका हुआ है.  

राजधानी के पावर के मेन कॉरिडोर में दिखाया गया गहरा सम्मान मशहूर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग में भी दिखता है. दिवंगत नेता को प्यार से फादर आमिर के नाम से भी जाना जाता था. उनका निधन 12 जुलाई को 74 साल की उम्र में हो गया. दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए कृषि भवन, रेल भवन, एयर फ़ोर्स बिल्डिंग और सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है. वहीं, नई दिल्ली स्थित कतर अम्बेसी पर भी शोक संदेश देखा गया.  

देश के दूसरे भागों में भी उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहा. कोलकाता हाईकोर्ट की बिल्डिंग, तमिलनाडु के तंजौर जिला कलेक्टेरिएट, मुंबई में मंत्रालय पर लगा तिरंगा भी आधा झुका रहा.

विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक दिन के शोक की घोषणा की और दिवंगत शासक के सम्मान में सभी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम को रोकने का एलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आगे की सोचने वाले एक स्टेट्समैन के रूप में याद किया, जिन्होंने कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनाया और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया.

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