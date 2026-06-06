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राष्ट्रीय आम महोत्सव में दिखीं 250 से ज्यादा किस्में, किसानों को मिली नई तकनीक और बाजार की जानकारी - MANGO FESTIVAL

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National Mango Festival Raipur Chhattisgarh (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 7:48 PM IST

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव आकर्षण का केंद्र बना. महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें छोटे बेर के आकार वाले आम से लेकर बीजापुर के प्रसिद्ध हाथीझूल आम तक शामिल रहे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में भाग लेकर किसानों को बागवानी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने का संदेश दिया. इस आयोजन ने किसानों को आधुनिक खेती तकनीक, नई किस्मों और बेहतर उत्पादन पद्धतियों की जानकारी देने का मंच प्रदान किया. भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय और राज्य की पहचान दोनों मजबूत होंगी.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव आकर्षण का केंद्र बना. महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें छोटे बेर के आकार वाले आम से लेकर बीजापुर के प्रसिद्ध हाथीझूल आम तक शामिल रहे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में भाग लेकर किसानों को बागवानी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने का संदेश दिया. इस आयोजन ने किसानों को आधुनिक खेती तकनीक, नई किस्मों और बेहतर उत्पादन पद्धतियों की जानकारी देने का मंच प्रदान किया. भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय और राज्य की पहचान दोनों मजबूत होंगी.

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राष्ट्रीय आम महोत्सव • आम की खेती
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फल प्रदर्शनी
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