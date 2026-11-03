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क्या सियासी संकट में घिर सकते हैं उमर अब्दुल्ला ?, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह ने दिया इस्तीफा, बीजेपी नेता राम माधव का बड़ा दावा

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नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह का इस्तीफा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2026 at 11:11 PM IST

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श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. वह लंबे समय से पार्टी ने नाराज चल रहे थे. सूत्रों के मुताबिक आगा सैयद रुहुल्लाह ने संकेत दिया है कि वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि नेशनल कांफ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को उनकी पार्टी के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है. इसी वजह से वे सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने मंगलवार 3 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कहीं. राम माधव ने इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए कहा, "मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अंदरूनी मामलों पर बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने टूट गई है. उन्हें हमारे लोगों का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है और इसीलिए आगा रुहुल्लाह आज इस्तीफा दे रहे हैं."

श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. वह लंबे समय से पार्टी ने नाराज चल रहे थे. सूत्रों के मुताबिक आगा सैयद रुहुल्लाह ने संकेत दिया है कि वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि नेशनल कांफ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को उनकी पार्टी के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है. इसी वजह से वे सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने मंगलवार 3 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कहीं. राम माधव ने इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए कहा, "मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अंदरूनी मामलों पर बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने टूट गई है. उन्हें हमारे लोगों का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है और इसीलिए आगा रुहुल्लाह आज इस्तीफा दे रहे हैं."

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