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इबोला वायरस को लेकर देश में अलर्ट: तेलंगाना में सूडान से आए यात्री में इबोला के लक्षण, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती - NATIONAL ALERT REGARDING EBOLA

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इबोला वायरस को लेकर देश में अलर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 9:34 PM IST

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जानलेवा वायरस इबोला को लेकर देश भर में अलर्ट है. राज्यों में सरकारें सतर्क हैं. तेलंगाना में सूडान से आए एक यात्री में इबोला वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी यात्री में इबोला के लक्षण मिले हैं. उसमें उस वायरस की पहले से हिस्ट्री रही है. उसके सैंपल को जांच के लिए CCMB भेजा गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इबोला से प्रभावित अफ्रीफी देशों के आए तीन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है. हालांकि उनमें इस वायरस के कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं. इनमें एक महिला कांगो की करने वाली है.. जबकि दो अन्य इथियोपिया और यूगांडा के रहने वाले हैं.  

जानलेवा वायरस इबोला को लेकर देश भर में अलर्ट है. राज्यों में सरकारें सतर्क हैं. तेलंगाना में सूडान से आए एक यात्री में इबोला वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी यात्री में इबोला के लक्षण मिले हैं. उसमें उस वायरस की पहले से हिस्ट्री रही है. उसके सैंपल को जांच के लिए CCMB भेजा गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इबोला से प्रभावित अफ्रीफी देशों के आए तीन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है. हालांकि उनमें इस वायरस के कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं. इनमें एक महिला कांगो की करने वाली है.. जबकि दो अन्य इथियोपिया और यूगांडा के रहने वाले हैं.  

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