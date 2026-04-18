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TCS केस में हर दिन नया ट्विस्ट...हिरासत में निदा खान का पति....आरोपी निदा फरार... - NIDA KHAN

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TCS केस में हर दिन नया ट्विस्ट (RTV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 6:50 PM IST

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नासिक में आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिला निदा खान से जुड़े मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है और पुलिस की चल रही जांच के दौरान कई नए खुलासे सामने आए हैं.

घटनाओं का यह सिलसिला उसकी नौकरी जाने से शुरू हुआ था, अब एक आपराधिक रूप ले चुका है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद इस मामले से जुड़ा रहस्य और भी गहरा गया है.

आरोपी महिला निदा खान जो नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत थी के खिलाफ नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच ने अब तेजी पकड़ ली है.

नासिक में आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिला निदा खान से जुड़े मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है और पुलिस की चल रही जांच के दौरान कई नए खुलासे सामने आए हैं.

घटनाओं का यह सिलसिला उसकी नौकरी जाने से शुरू हुआ था, अब एक आपराधिक रूप ले चुका है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद इस मामले से जुड़ा रहस्य और भी गहरा गया है.

आरोपी महिला निदा खान जो नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत थी के खिलाफ नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच ने अब तेजी पकड़ ली है.

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