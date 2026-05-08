नासिक TCS केस में बड़ा एक्शन...निदा खान पुलिस हिरासत में...महाराष्ट्र के सीएम बोले-जड़ तक जाएंगे - NIDA KHAN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 8, 2026 at 3:30 PM IST
महाराष्ट्र के नासिक में TCS से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी निदा खान को हिरासत में लिया है. महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार उन्हें छत्रपति संभाजीनगर से पकड़ा गया और फिलहाल पूछताछ जारी है. इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले की जांच कर रही SIT ने कोर्ट में कई अहम तथ्य पेश किए थे. अब तक इस केस में पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुल नौ मामले दर्ज किए गए हैं. देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर किसी संगठित साजिश या कथित ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ का एंगल सामने आता है तो उसकी गहराई तक जांच की जाएगी.
महाराष्ट्र के नासिक में TCS से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी निदा खान को हिरासत में लिया है. महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार उन्हें छत्रपति संभाजीनगर से पकड़ा गया और फिलहाल पूछताछ जारी है. इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले की जांच कर रही SIT ने कोर्ट में कई अहम तथ्य पेश किए थे. अब तक इस केस में पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुल नौ मामले दर्ज किए गए हैं. देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर किसी संगठित साजिश या कथित ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ का एंगल सामने आता है तो उसकी गहराई तक जांच की जाएगी.