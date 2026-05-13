महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नासिक TCS केस से जुड़े आरोपी निदा खान को पनाह देने के आरोप में AIMIM पार्षद मतीन पटेल के कथित अवैध घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. नगर निगम ने तीन दिन पहले नोटिस जारी कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे थे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने घर गिरा दिया. कार्रवाई के दौरान परिवार ने ‘गांधीगिरी’ दिखाते हुए अधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया और संविधान की प्रति भेंट की. AIMIM नेताओं ने कार्रवाई को गैर-कानूनी बताते हुए आरोप लगाया कि नोटिस के पालन के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. वहीं नगर निगम और भाजपा नेताओं ने कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी और नियमों के तहत बताया है.