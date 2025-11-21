महाराष्ट्र के नासिक के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन एक अलग अनुभव लेकर आया.. कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के दीक्षांत समारोह पर लोगों ने जवानों के शौर्य और युद्ध कौशल को करीब से देखा.

दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां अफसरों को RPS विंग्स, बैज और ट्रॉफी दिए गए. पासिंग आउट परेड के बाद जवानों ने हेलीकॉप्टर्स और टैंकों का रोमांचक प्रदर्शन किया. चीता, चेतक, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और टैकों ने दीक्षांत समारोह में आए लोगों के साथ-साथ शहर के लोगों को भी रोमांचित कर दिया.

ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जो भी सीखा, उसका यहां प्रदर्शन किया, जैसे जमीन पर मौजूद फोर्स को लॉजिस्टिक मुहैया कराना, दुश्मन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, घायल जवानों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने जैसी चीजें यहां देखने को मिलीं.

समय के साथ-साथ युद्ध के तौर-तरीकों में भी बदलाव आ रहा है. एयर स्ट्राइक ज्यादा अहम होती जा रही है, लिहाजा आर्मी के जवानों को उसी के अनुसार यहां तैयार किया गया है. आने वाले समय में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेंनिग की प्रक्रिया को और भी एडवांस बनाया जाएगा..