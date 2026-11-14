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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा, भालू को आक्रामक देख बाघिन ने दौड़कर बचाई जान

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भालू को आक्रामक देख बाघिन ने दौड़कर बचाई जान (Source : Social Media)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 6:08 PM IST

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नर्मदापुरम : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में सफारी कर रहे पर्यटकों ने रोमांचक नजारा देखा. शुक्रवार शाम जंगल में घास के मैदान में आराम कर रही बाघिन के सामने अचानक भालू आ गया. भालू को सामने देख बाघिन गुर्राई. इसी दौरान भालू ने दहाड़ लगाकर बाघिन पर हमला करने की सोची. लेकिन बाघिन हड़बड़ा गई और छलांग लगाकर भाग निकली. भालू ने कुछ दूरी तक बाघिन का पीछा किया. यह घटनाक्रम कुछ ही सेकंड का था. जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों के लिए ये पल यादगार बन गया. पर्यटकों ने इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरों में कैद कर लिया. आमतौर पर भालू को देखकर बाघ किनारा कर जाते हैं. क्योंकि भालू से टकराने में बाघ को घायल होने का खतरा रहता है. भालू के नाखून बाघ को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं. साथ ही बाघ को भालू का शिकार करने का भी फायदा नहीं, क्योंकि वह उसके भोजन लायक नहीं होता.  

नर्मदापुरम : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में सफारी कर रहे पर्यटकों ने रोमांचक नजारा देखा. शुक्रवार शाम जंगल में घास के मैदान में आराम कर रही बाघिन के सामने अचानक भालू आ गया. भालू को सामने देख बाघिन गुर्राई. इसी दौरान भालू ने दहाड़ लगाकर बाघिन पर हमला करने की सोची. लेकिन बाघिन हड़बड़ा गई और छलांग लगाकर भाग निकली. भालू ने कुछ दूरी तक बाघिन का पीछा किया. यह घटनाक्रम कुछ ही सेकंड का था. जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों के लिए ये पल यादगार बन गया. पर्यटकों ने इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरों में कैद कर लिया. आमतौर पर भालू को देखकर बाघ किनारा कर जाते हैं. क्योंकि भालू से टकराने में बाघ को घायल होने का खतरा रहता है. भालू के नाखून बाघ को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं. साथ ही बाघ को भालू का शिकार करने का भी फायदा नहीं, क्योंकि वह उसके भोजन लायक नहीं होता.  

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