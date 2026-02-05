नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन इटारसी पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच घिसटने लगा. इसी दौरान प्लेटफार्म पर तैनात रेल सुरक्षा बल (RPF) के आरक्षक भूरा सिंह गुर्जर ने बिना जान की परवाह किए दौड़कर यात्री को खींच लिया और उसकी जान बचा ली. घटना 4 फरवरी की है. ट्रेन सुबह 10.15 बजे इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुंची थी. निर्धारित ठहराव के बाद जैसे ही ट्रेन 10.30 बजे रवाना हुई, कोच B1 में यात्रा कर रहा यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने लगा. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के हैंडल के सहारे लटक गया. घटना को देखते ही प्लेटफार्म ड्यूटी में तैनात आरक्षक भूरा सिंह गुर्जर दौड़े और यात्री को पूरी ताकत से ऊपर खींच लिया. इस दौरान आरक्षक खुद प्लेटफार्म पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने यात्री को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया. हादसे में यात्री को हल्की चोटें आई. प्राथमिक सहायता के बाद यात्री उसी ट्रेन से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया.