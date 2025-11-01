रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में ब्रह्माकुमारी आश्रम पहुंचे हैं. पीएम मोदी यहां ब्रह्माकुमारीज "शांति शिखर" उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं. पीएम मोदी के साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव और पूरी कैबिनेट मौजूद है. ब्रह्माकुमारी आश्रम आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है.

इससे पहले पीएम मोदी नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल पहुंचे थे. जहां दिल की बात' कार्यक्रम के तहत, जीवन का उपहार' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके बच्चों से पीएम मोदी ने बात की थी.ब्रह्माकुमारीज "शांति शिखर" उद्घाटन समारोह के बाद मोदी नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे.