नागपुर MLC चुनाव 2026: RSS के गढ़ में BJP को झटका, कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत

महाराष्ट्र के नागपुर से स्नातक विधान परिषद चुनाव 2026 में कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है. इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक सुधाकर कोहाले को हराया है. इससे पहले दिसंबर 2020 में भी उनको इस सीट से जीत मिली थी. उन्होंने करीब 18 हजार से अधिक वोटो से जीत हासिल की थी. अभिजीत वंजारी पेशे से अधिवक्ता और शिक्षाविद हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. अभिजीत गोविंदराव वंजारी नागपुर से एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता दिवंगत गोविंदराव मारोतराव वंजारी दो बार विधायक रह चुके हैं. नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है. कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के गृह नगर में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहाले के प्रचार के लिए खुद नागपुर में तीन दिन तक डेरा डाला था, लेकिन इस कोशिश से पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ.