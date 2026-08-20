नागौर: शहर के माही दरवाजा क्षेत्र में गुरुवार को नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान अचानक भारी दबाव के कारण जॉइंट फट गया. जॉइंट खुलते ही सड़क के बीचों-बीच करीब 30 फीट ऊंचा पानी का जोरदार फव्वारा फूट पड़ा, जो दूसरी मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच गया. इस अचानक हुए हादसे से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लोग सहम गए और देखते ही देखते पूरी सड़क पानी से लबालब हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पानी की सप्लाई बंद की और स्थिति पर नियंत्रण पाया. सिटी सहायक अभियंता सत्यनारायण बरोड ने बताया कि माही दरवाजा से लोहारपुरा क्षेत्र के लिए डाली गई इस नई लाइन की मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्द दुरुस्त कर सप्लाई को फिर से सुचारू किया जाएगा.