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मतदान के बीच हिंसा… नादिया के हत्रा बाजार में TMC-BJP-ISF कार्यकर्ताओं की झड़प, कई गिरफ्तार - NADIA POLL VIOLENCE

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NADIA POLL VIOLENCE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 10:50 PM IST

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान नादिया के हत्रा बाजार में हिंसक झड़पें सामने आई हैं. TMC, BJP और ISF कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है.कांग्रेस उम्मीदवार आशिफ खान और भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने TMC पर मतदाताओं और बूथ एजेंटों को डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं. वहीं ISF नेता नौशाद सिद्दीकी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। एक भाजपा बूथ एजेंट पर हमले में वह घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान नादिया के हत्रा बाजार में हिंसक झड़पें सामने आई हैं. TMC, BJP और ISF कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है.कांग्रेस उम्मीदवार आशिफ खान और भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने TMC पर मतदाताओं और बूथ एजेंटों को डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं. वहीं ISF नेता नौशाद सिद्दीकी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। एक भाजपा बूथ एजेंट पर हमले में वह घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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