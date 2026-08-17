1000 पन्नों में खुला ट्विशा शर्मा की मौत का राज, CBI ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट - GIRIBALA AND SAMARTH SINGH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 17, 2026 at 9:10 PM IST
एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में आरोपी पति समर्थ सिंह और उसकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या, क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक कृत्य से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. सीबीआई ने मामले में करीब 150 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. करीब एक हज़ार पन्नों की चार्जशीट पेश की गयी है. वहीं अभी फॉरेंसिक लैब ऑडियो, वीडियो, लैपटॉप और मोबाइल की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है. इसको लेकर सीबीआई ने अदालत से समय मांगा है.
एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में आरोपी पति समर्थ सिंह और उसकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या, क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक कृत्य से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. सीबीआई ने मामले में करीब 150 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. करीब एक हज़ार पन्नों की चार्जशीट पेश की गयी है. वहीं अभी फॉरेंसिक लैब ऑडियो, वीडियो, लैपटॉप और मोबाइल की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है. इसको लेकर सीबीआई ने अदालत से समय मांगा है.