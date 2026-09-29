म्यांमार की सेना का विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमला, 49 लोगों की मौत, 56 घायल
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Published : September 29, 2026 at 2:58 PM IST
म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में एक बाजार के पास हवाई हमला किया. इस हमले में कम से कम 49 लोग मारे गए और 58 अन्य घायल हो गए. ये हमला पश्चिमी राखीन राज्य में हुआ. इसे लोकतंत्र समर्थक प्रतिरोध बलों और जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ हमलों की कड़ी में सबसे ताजा हमला माना जा रहा है.
म्यांमार की सेना ने एक फरवरी 2021 में आंग सान सू की चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर देश पर नियंत्रण कर लिया था. तब से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है. शांतिपूर्ण विरोध को ताकत से दबाने के खिलाफ कई विरोधियों ने सैन्य शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए. इससे देश के बड़े हिस्से संघर्ष में फंस गए.
अराकान आर्मी के अनुसार, सोमवार का हमला देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से करीब 340 किलोमीटर पश्चिम में क्याउकताव टाउनशिप में हुआ. यहां अराकान आर्मी का कब्जा है. अराकान आर्मी के मुताबिक, एक फाइटर जेट ने एक लोकल मार्केट के पास दो बम गिराए, जिससे दुकानदार, खरीदार और पैदल चलने वाले मारे गए. अराकान आर्मी ने इसका जवाब देने की धमकी दी है.
म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में एक बाजार के पास हवाई हमला किया. इस हमले में कम से कम 49 लोग मारे गए और 58 अन्य घायल हो गए. ये हमला पश्चिमी राखीन राज्य में हुआ. इसे लोकतंत्र समर्थक प्रतिरोध बलों और जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ हमलों की कड़ी में सबसे ताजा हमला माना जा रहा है.
म्यांमार की सेना ने एक फरवरी 2021 में आंग सान सू की चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर देश पर नियंत्रण कर लिया था. तब से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है. शांतिपूर्ण विरोध को ताकत से दबाने के खिलाफ कई विरोधियों ने सैन्य शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए. इससे देश के बड़े हिस्से संघर्ष में फंस गए.
अराकान आर्मी के अनुसार, सोमवार का हमला देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से करीब 340 किलोमीटर पश्चिम में क्याउकताव टाउनशिप में हुआ. यहां अराकान आर्मी का कब्जा है. अराकान आर्मी के मुताबिक, एक फाइटर जेट ने एक लोकल मार्केट के पास दो बम गिराए, जिससे दुकानदार, खरीदार और पैदल चलने वाले मारे गए. अराकान आर्मी ने इसका जवाब देने की धमकी दी है.