देशभर में भीषण गर्मी के बीच लोग राहत के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिससे मसूरी में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है. यहां की ठंडी हवा और सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. दिन के मुकाबले रात में तापमान गिरने से हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा है. भट्टा फॉल्स जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आए सैलानियों का कहना है कि यहां का मौसम उन्हें गर्मी से बड़ी राहत दे रहा है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है.