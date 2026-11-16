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जेन्सन हुआंग के समर्थन में खुला पत्र, स्वतंत्र जांच और वापसी की उठी मांग, मस्क और अन्य टेक CEO ने किया समर्थन

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जेनसेन हुआंग के समर्थन में खुला पत्र (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2026 at 8:10 PM IST

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Updated : November 16, 2026 at 8:50 PM IST

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एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसेन हुआंग को पद से हटाए जाने के बाद उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया है.  इस फैसले के विरोध में तकनीक जगत के दिग्गजों और कर्मचारियों समेत 1.75 लाख से ज़्यादा लोगों ने standwithjensen.com Google Translate पर एक ओपन लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं. इस ओपन लेटर के माध्यम से कंपनी के बोर्ड से यह मांग की जा रही है कि जेनसेन हुआंग को तुरंत वापस सीईओ के पद पर बहाल किया जाए और पिछले हफ्ते उनके पद से हटने के पूरे घटनाक्रम की एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र जांच कराई जाए, जिससे सच्चाई सबके सामने आ सके. हस्ताक्षर करने वालों में बड़ी संख्या में एनवीडिया के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, जो कंपनी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर कर रहे हैं.

एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसेन हुआंग को पद से हटाए जाने के बाद उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया है.  इस फैसले के विरोध में तकनीक जगत के दिग्गजों और कर्मचारियों समेत 1.75 लाख से ज़्यादा लोगों ने standwithjensen.com Google Translate पर एक ओपन लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं. इस ओपन लेटर के माध्यम से कंपनी के बोर्ड से यह मांग की जा रही है कि जेनसेन हुआंग को तुरंत वापस सीईओ के पद पर बहाल किया जाए और पिछले हफ्ते उनके पद से हटने के पूरे घटनाक्रम की एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र जांच कराई जाए, जिससे सच्चाई सबके सामने आ सके. हस्ताक्षर करने वालों में बड़ी संख्या में एनवीडिया के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, जो कंपनी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर कर रहे हैं.

Last Updated : November 16, 2026 at 8:50 PM IST

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