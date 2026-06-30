महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जघन्य और घिनौनी वारदात के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है. इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं. महाराष्ट्र दिवस पर भोर तालुका के नसरपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले की तेजी से जांच की और सिर्फ 14 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर कर दी.