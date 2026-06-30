ETV Bharat / Videos

दुष्कर्म-मर्डर के दोषी को फांसी की सजा: पुणे में 65 साल के व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची से रेप किया था; 60 दिन में फैसला - MAHARASHTRA NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
65-YEAR-OLD MAN HARASSED A 3-YEAR-OLD GIRL (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 1:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जघन्य और घिनौनी वारदात के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है. इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं. महाराष्ट्र दिवस पर भोर तालुका के नसरपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले की तेजी से जांच की और सिर्फ 14 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर कर दी. 

महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जघन्य और घिनौनी वारदात के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है. इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं. महाराष्ट्र दिवस पर भोर तालुका के नसरपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले की तेजी से जांच की और सिर्फ 14 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर कर दी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

दुष्कर्म मर्डर के दोषी को फांसी
3 YEAR OLD GIRL IN PUNE
VERDICT IN 60 DAYS
PUNE NEWS
MAHARASHTRA NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

India Condemns Pakistan Airstrikes in Afghanistan

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक पर भारत का सख्त संदेश, कहा- संप्रभुता का उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा

June 30, 2026 at 1:49 PM IST
अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन

अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलनः BRO ने सिर्फ 36 घंटे में खोल दिया पहाड़ों का बंद रास्ता

June 29, 2026 at 10:52 PM IST
राउतपाड़ा गांव में बनते हैं वस्त्र

आस्था की डोर: ओडिशा के राउतपाड़ा गांव में भगवान जगन्नाथ के लिए बनाए जा रहे हैं शानदार वस्त्र

June 29, 2026 at 10:37 PM IST
13 जुलाई को अगली सुनवाई

श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस; सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 13 जुलाई को अगली सुनवाई

June 29, 2026 at 9:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.