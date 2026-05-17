लखनऊ में नगर निगम की टीम रविवार सुबह बुलडोजर लेकर सिविल कोर्ट के पास पहुंची और यहां सड़क के किनारे बने वकीलों के चैंबरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ वकीलों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने करीब 100 चैंबर ध्वस्त करा दिए. फिलहाल मौके पर मौजूद वकील नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की. बता दें, पिछले दिनों कोर्ट के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर मामला सामने आया था. जिसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इन चैंबर को हटाने के निर्देश दिए थे. हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम की टीम ने 250 चैंबरों को चिन्हित किया है. जिन्हें ध्वज करने की कार्रवाई शुरू की गई है. पहले दिन रविवार को नगर निगम की टीम ने 100 चैंबर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य चैंबर भी हटाए जाएंगे.