TMC MP अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर नगर निगम की कार्रवाई, हटाया गया टीन शेड

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कालीघाट स्थित TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने फुटपाथ से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. कोलकाता नगर निगम और पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई शुरू की है. इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस पर उनकी निगरानी किए जाने का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दखल देने की मांग की थी.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा, 'एक बार फिर कोलकाता पुलिस के अधिकारी सरकारी पुलिस वाहनों का इस्तेमाल करके मेरे घर के आसपास निगरानी कर रहे हैं और मुझ पर नजर रख रहे हैं. पिछले हफ्ते भी उन्होंने इसी तरह की रेकी की थी, जिसके बाद 7 नवंबर को उपद्रवियों ने हमला कर दिया. आगे उन्होंने लिखा, 'चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया है. मुझे पक्का यकीन है कि एक और हमले की साजिश रची जा रही है. क्या इसका मकसद मुझे डराना और चुप कराना है? बीजेपी सरकार मेरी आवाज से इतनी डरी हुई क्यों है?

इस घटना के बाद ममता बनर्जी कालीघाट में अभिषेक के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गईं. वह सुबह के समय कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचीं और अपने भतीजे के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया. उधर, पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी के इन दावों को खारिज कर दिया और इसके लोगों को गुमराह करने' की कोशिश बताया. उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया.