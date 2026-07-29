आदिवासी विरासत को नई पहचान: खूंटी की पारंपरिक 'मुंडा ज्वेलरी' को मिला GI टैग, ऑनलाइन भी होगी बिक्री - MUNDA JEWELRY GI TAG
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Published : July 29, 2026 at 10:30 PM IST
झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और हस्तकला को एक ऐतिहासिक पहचान मिली है. खूंटी जिले के मुरहू में हाथों से तैयार होने वाली पारंपरिक 'मुंडा ज्वेलरी' को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया है. वर्ष 2026 में राज्य के कुल 11 नए उत्पादों को GI टैग मिला, जिससे झारखंड के पंजीकृत GI उत्पादों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इनमें झारक्राफ्ट के तसर सिल्क, ट्राइबल ज्वेलरी और बांस शिल्प शामिल हैं. सदियों पुरानी विधि और शुद्धता से बनने वाले इन आभूषणों को अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई पहचान मिल रही है. जल्द ही यह ज्वेलरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय कारीगरों की आय में बढ़ोतरी होगी और आदिवासी कला को वैश्विक सम्मान मिलेगा.
झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और हस्तकला को एक ऐतिहासिक पहचान मिली है. खूंटी जिले के मुरहू में हाथों से तैयार होने वाली पारंपरिक 'मुंडा ज्वेलरी' को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया है. वर्ष 2026 में राज्य के कुल 11 नए उत्पादों को GI टैग मिला, जिससे झारखंड के पंजीकृत GI उत्पादों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इनमें झारक्राफ्ट के तसर सिल्क, ट्राइबल ज्वेलरी और बांस शिल्प शामिल हैं. सदियों पुरानी विधि और शुद्धता से बनने वाले इन आभूषणों को अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई पहचान मिल रही है. जल्द ही यह ज्वेलरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय कारीगरों की आय में बढ़ोतरी होगी और आदिवासी कला को वैश्विक सम्मान मिलेगा.