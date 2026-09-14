महाकाल की थीम पर सजा मुंबई के लालबागचा राजा का दरबार, आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हजारों भक्त

मुंबई में गणेश चतुर्थी 2026 की शुरुआत भक्ति-भाव के साथ हुई, जिसमें हजारों भक्त भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए लालबागचा राजा पहुंचे. लालबागचा राजा मुंबई की सबसे मशहूर गणेश मूर्तियों में से एक है और हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. इस त्योहार के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से लोग भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पंडाल में आते हैं. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल 2026 में अपना 93वां साल मना रहा है . इस साल पंडाल की सजावट ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. महाकालेश्वर मंदिर से प्रेरणा लेकर मंडप को महादेव की थीम पर डिजाइन किया गया है. इस सेटअप के हिस्से के तौर पर एक बड़ा त्रिशूल लगाया गया है, जो गणेश जी की मूर्ति के आस-पास मंदिर जैसी सजावट को और बढ़ाता है.