मुंबई में रैली से जाम… महिला की मंत्री गिरीश महाजन से तीखी बहस, वीडियो वायरल - MUMBAI TRAFFIC JAM
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Published : April 22, 2026 at 7:42 PM IST
मुंबई के वर्ली इलाके में एक राजनीतिक रैली के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम लोग घंटों तक फंसे रहे. इसी दौरान एक महिला यात्री गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरकर रैली के बीच पहुंच गई और मंत्री गिरीश महाजन से तीखी बहस करने लगी. महिला ने सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने पर सवाल उठाए और प्रदर्शन को खुले मैदान में शिफ्ट करने की मांग की. उसने पुलिस से भी बहस की और अपनी नाराजगी जताई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेsजी से वायरल हो गया है. इसके बाद शहर में बड़े राजनीतिक आयोजनों के कारण ट्रैफिक और आम लोगों की परेशानियों को लेकर बहस तेज हो गई है.
मुंबई के वर्ली इलाके में एक राजनीतिक रैली के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम लोग घंटों तक फंसे रहे. इसी दौरान एक महिला यात्री गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरकर रैली के बीच पहुंच गई और मंत्री गिरीश महाजन से तीखी बहस करने लगी. महिला ने सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने पर सवाल उठाए और प्रदर्शन को खुले मैदान में शिफ्ट करने की मांग की. उसने पुलिस से भी बहस की और अपनी नाराजगी जताई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेsजी से वायरल हो गया है. इसके बाद शहर में बड़े राजनीतिक आयोजनों के कारण ट्रैफिक और आम लोगों की परेशानियों को लेकर बहस तेज हो गई है.